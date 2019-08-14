Müge Anlı ne okudu? İşte Müge Anlı'nın mezun olduğu bölüm...
Müge Anlı hem başarılı sunuculuğu hem de güvenilirliği ile ekranların sevilen isimlerinden. Atv ekranlarında kış ayları boyunca sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın ne okuduğu merak konusu oldu. İşte 45 yaşındaki Müge Anlı'nın okuduğu bölüm...
14.08.2019 17:59
- Son Güncelleme: 14.08.2019 17:59
Müge Anlı, başarılı sunuculuğu ve güvenilir kişiliği ile hayranları tarafından taktir gören bir isim. 45 yaşındaki Müge Anlı hakkında her şeyi merak eden izleyiciler, özellikle hangi bölümden mezun olduğunu araştırıyor. Yaz aylarında sunduğu Güven Bana isimli yarışma programıyla adından söz ettirmeye devam eden Müge Anlı ne okudu merak ediyorsanız, detaylar haberimizde...
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