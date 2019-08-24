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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 01:58

programının yayın tarihi açıklandı! 'da yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı izleyiciler tarafından sevilerek takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda yaz nedeniyle ekranlara kısa bir süreliğine ara veren 'da programının yayın tarihi açıklandı. Peki, Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların en çok izlenen ve sevilen programlarından birisi olan Esra Erol'da sürprizlerle dolu yeni formatıyla yeni sezona hazırlanıyor. Esra Erol'da programının yeni sezonda ne zaman başlayacağı yayıncı kuruluş ATV tarafından açıklandı. Peki, Esra Erol'da programının yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.

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