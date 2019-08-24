Ekranların en çok izlenen ve sevilen programlarından birisi olan Esra Erol'da sürprizlerle dolu yeni formatıyla yeni sezona hazırlanıyor. Esra Erol'da programının yeni sezonda ne zaman başlayacağı yayıncı kuruluş ATV tarafından açıklandı. Peki, Esra Erol'da programının yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.