Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv'de yayınlanan ve başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizinin takipçileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Eylül ayına girmemize kısa süre kala bazı dizilerinde yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? 2019 EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında yeni sezon tarihi de belli olacak. Dizinin eylül-ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.