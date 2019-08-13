Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyordu. Yaz ekranına ise Güven Bana adlı yarışma programı ile giriş yapan Müge Anlı Türkiye'nin hakkında her detayı en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

13.08.2019 15:14 - Son Güncelleme: 13.08.2019 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





