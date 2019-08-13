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Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyordu. Yaz ekranına ise Güven Bana adlı yarışma programı ile giriş yapan Müge Anlı Türkiye'nin hakkında her detayı en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

13.08.2019 15:14 - Son Güncelleme: 13.08.2019 15:16
Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ile adından sıkça söz ettiren ve son olarak Güven Bana adlı yarışma programını sunan Müge Anlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Müge Anlı'nın hayranları ünlü isim hakkında her detayı merak ederken en çok Müge Anlı nereli? sorusuna cevap aranıyor. Biz de sizler için başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketlerini derledik...

Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Bülent İnal - Şanlıurfa

Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Müslüm Gürses - Şanlıurfa

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