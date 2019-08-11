Ekranlara damga vuran dizide oynamış! Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi yıllar sonra ortaya çıktı!

ATV ekranında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ses getirmeye devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan programın yeni sezona Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile reyting rekorları kıran ünlü isim hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyenlerin gönlünde taht kuran ünlü isim oldukça popüler durumda. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı'nın ise yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol... Öğrenince çok şaşıracaksınız! Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

11.08.2019 11:31 - Son Güncelleme: 11.08.2019 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





