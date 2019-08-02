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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:08

'a yeni isim! 'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte Diriliş Osman oyuncuları

da büyük bir heyecan ile beklenen ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Diriliş Osman hayranları dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu arada Diriliş Osman'dan gelen son dakika haberine göre, dizisinde önemli bir karakteri canlandıran ve sevilen oyuncu Diriliş Osman'a aktarma oldu. Haberimizde detaylar var. Diriliş Osman 1.Sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz yıl olduğu şeklinde 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması planlanıyor. Diriliş Osman 1.Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Diriliş Osman yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek. İşte Diriliş Osman oyuncuları

Diriliş Osman'a flaş transfer! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı...

Diriliş Osman'a son dakika transferi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte Diriliş Osman oyuncuları. Yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu netleşmeye başlıyor. Merakla beklenen diziye son dahil olan isim ise Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi oldu. TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturacağı Diriliş Osman'a Nurettin Sönmez dahil oldu. Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen dizide Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek.

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