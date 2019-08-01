Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan ile Hande Erçel hakkında şok iddia! Herkes bunu konuşuyor...

Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için partnerinin Hande Erçel olacağı iddia edildi. Neslihan Atagül ile Cansu Dere'ye giden teklifin son olarak Hande Erçel'e götürüldüğü magazin kulislerinde dolaşırken, Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan ile Hande Erçel'in uyumu tartışılmaya başlandı. Son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Hande Erçel ile Engin Altan Düzyatan'ın boyları karşılaştırıldı. Dizilerdeki partner uyumu izleyici açısından büyük önem taşır. Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi Engin Altan Düzyatan ile Hande Erçel partner olursa boylarını eşitlemek için sizce takoz kullanmaya gerek var mıdır? İşte İkilinin boylarının uzunluğu...

01.08.2019 12:39 - Son Güncelleme: 01.08.2019 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





