La Casa De Papel dizisinin 3. sezon bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte gözler 4. sezona çevrildi. İzleyiciler tarafından dizi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni sezonun ardından izleyiciler merakla 4. sezon hakkındaki detayları araştırmaya başladı. La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 4. sezonu için açıklama yapılmadı. Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını açıklamıştı.