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  • 02.08.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:23

'e iki bomba transfer! Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

dizisinde 4. sezon hazırlıkları sürüyor. TRT 1'de yayınlanan ES Film imzalı dizinin yeni sezonda oyuncu kadrosu şekilleniyor. Peki, başlayacak? Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Payitaht Abdülhamid'e hangi oyuncular katılacak?

Payitaht Abdülhamid'e iki yeni transfer

Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? TRT 1'de izleyicisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid'in 4. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon için bekleyişte olan izleyiciler, 4'üncü sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyorlar. Peki, Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Payitaht Abdülhamid'e hangi oyuncular yer alacak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni sezon ile ilgili merak edilenler...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E 2 YENİ TRANSFER

Payitaht Abdülhamid'in 4. sezonuna iki yeni oyuncu katıldı. Ünlü oyuncu Devrim Yakut ve Alp Akar yeni sezonda yer alacak isimler arasında.

Dizide Devrim Yakut 'Cemile Sultan', Alp Akar ise 'Şehzade Nureddin Efendi' karakterlerini canlandıracaklar.

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