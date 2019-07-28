NİSAN'DA dünyaya gelen oğulları Karan'ın yüzünü objektiflerden gizleyen Fahriye Evcen'le eşi Burak Özçivit, tatilde de temkinli davrandı. Magazin dünyasının gözde çifti, 3 aylık oğulları ile iki hafta önce soluğu sessiz sedasız Bodrum'da aldı. İkili, ünlü isimlerin akın ettiği Türkbükü yerine gözlerden uzak olmak için Gümüşlük'ü tercih etti. Paparazzilere yakalanmadan minik oğullarıyla Ege'de kafa dinlemek isteyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Gümüşlük sırtlarında özel yüzme havuzlu lüks bir villa kiraladı.

DERSLERE HIZ VERDI

Özçivit'in cebinden villanın haftalık kirası için 25 bin lira çıktı. Yeni sezonda atv ekranlarında 'Diriliş Osman' dizisinin başrolünü üstlenecek olan Özçivit, tatil sonrası binicilik, ok atma ve yakın dövüş derslerine de hız verdi.



Gözde çift, Bodrum tatillerini kimseye yakalanmadan noktalayıp geçtiğimiz salı İstanbul'a döndü.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM