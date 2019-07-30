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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 02:11

ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Yeni ve eski isimler...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman'ın yeni sezonunda hangi oyuncuların rol alacağı merak konusu. Aynı zamanda sorusu merakla sorgulatılıyor. Peki, Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı? İşte cevabı...

Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı?

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon Diriliş Osman olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizi ATV ekranlarında macerasına devam edecek. Yeni sezon öncesi Diriliş Osman'a hangi oyuncuların katıldığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hangi eski isimlerin dizinin kadrosunda yer alacağı da merak konusu. İşte Diriliş Osman yeni sezona dair detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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