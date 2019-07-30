Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon Diriliş Osman olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizi ATV ekranlarında macerasına devam edecek. Yeni sezon öncesi Diriliş Osman'a hangi oyuncuların katıldığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hangi eski isimlerin dizinin kadrosunda yer alacağı da merak konusu. İşte Diriliş Osman yeni sezona dair detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.