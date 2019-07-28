TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman dizisinde yer alacak iki bomba isim daha belli oldu.

Ertuğrul Bey rolüne hayat veren Engin Altan Düzyatan, Diriliş Osman'da yer almayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü Diriliş Ertuğrul'da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu. Detaylar haberimizde. Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Senarist ve yapımcı Bozdağ açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.