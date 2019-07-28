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  • 28.07.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:03

'ten sonra 'a üç bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı

1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran, başrolünde 'ın olduğu , da yeni kanalında başrolünde ile beraber olarak devam edecek. Yeni sezonda Eylül-Ekim gibi başlaması beklenen dizinin kadrosu ise belli olmaya başladı. 5 sezon boyunca ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. Dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve 'nin amcası ve yengesini canlandıracak isimler açıklandı. Ayrıca Diriliş Ertuğrul'da sevilen bir karakterde Diriliş Osman'a transfer oldu.

TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman dizisinde yer alacak iki bomba isim daha belli oldu.
Ertuğrul Bey rolüne hayat veren Engin Altan Düzyatan, Diriliş Osman'da yer almayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü Diriliş Ertuğrul'da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu. Detaylar haberimizde. Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Senarist ve yapımcı Bozdağ açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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