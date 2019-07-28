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  • 29.07.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 02:22

4. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Oyuncuları kimler?

3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni sezonuyla ilgili heyecan başladı. Dünya genelinde büyük bir izleyici kitleyicisine sahip diziyle ilgili şu sıralar La Casa De Papel 4. sezon olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 4. sezon olacak mı?

La Casa De Papel 3. sezonuyla Netflix'te izleyici karşısına çıktı. 3. sezonun ardından izleyicilerin aklına takılan soru La Casa De Papel 4. sezon olacak mı sorusu oldu. İzleyiciler La Casa De Papel 4. sezon hakkında araştırmalarını sürdürürken dizinin yönetmeni yeni sezon hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 4. sezonu için açıklama yapılmadı. Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını açıkladı.

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