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  • 27.07.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 14:01

'e sürpriz transfer... 8.yeni bölümden itibaren boy gösterecek

atv ekranlarının fenomen dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı diziye flaş bir isim daha dahil oluyor. Kimse Bilmez 8.yeni bölümden itibaren daha önce Sen Anlat Karadeniz'de rol alan Asya Taşkın diziye dahil olacak. Peki Kimse Bilmez'in 8.yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor? İşte yeni bölüm fragmanı.

atv'nin her bölümü merakla beklenen ve reyting sıralamasında birinciliğe oturan Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

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