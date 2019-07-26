Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...
Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan bir dergiye röportaj verdi. 5 yıl önce Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Düzyatan, eşi hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon yayın hayatında dizide rol almayacak olan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile evlenme nedeni hakkında bakın neler söyledi. İşte ünlülerin tanışma hikayeleri...
26.07.2019 14:39
- Son Güncelleme: 26.07.2019 14:39
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