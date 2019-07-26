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Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan bir dergiye röportaj verdi. 5 yıl önce Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Düzyatan, eşi hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon yayın hayatında dizide rol almayacak olan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile evlenme nedeni hakkında bakın neler söyledi. İşte ünlülerin tanışma hikayeleri...

26.07.2019 14:39 - Son Güncelleme: 26.07.2019 14:39
Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

Diriliş Ertuğrul dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan, bir dergiye röportaj verdi. 5 yıl Diriliş dizisinde rol alan Düzyatan'a evliliği ve eşi hakkında sorular yöneltildi. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar hakkında bakın neler anlattı...

Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

"KENDİMİ ÇOK SERT ELEŞTİRİRİM"

Engin Altan Düzyatan'dan çok özel açıklamalar...

''Kendimi izlerken çok sert eleştiririm. Gelişmenin yolu da buradan geçiyor. Çünkü oyunculukta her zaman daha fazlası ve iyisi var.''

Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

"EŞİMLE EVLENDİM ÇÜNKÜ..."

''Eşimi tanıdıktan sonra ona aşık oldum. Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik.''

Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

"BENDEN FARKLI BİR KİŞİLİK"

''Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz.''

Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

''Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum.''

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