Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan çarpıcı sözler: Eşim Neslişah ile evlenme nedenim...

"KENDİMİ ÇOK SERT ELEŞTİRİRİM"

Engin Altan Düzyatan'dan çok özel açıklamalar...

''Kendimi izlerken çok sert eleştiririm. Gelişmenin yolu da buradan geçiyor. Çünkü oyunculukta her zaman daha fazlası ve iyisi var.''