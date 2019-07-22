Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi ilk bölümüyle 2012 yılında izleyici karşısına çıkmış 6 sezonluk serüvenin ardından izleyiciye veda etmişti. Son bölümü 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan dizinin yapımcısından Seksenler izleyicilerine müjdeli haber geldi. Birol Güven yaptığı açıklama ile Seksenler'in yeniden başlayacağını duyurdu. Peki, Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Seksenler'in yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

SEKSENLER YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Twitter hesabından senaryoyu paylaşarak, ''Yazmaya başladık'' dedi. Seksenler dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.