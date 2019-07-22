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  • 22.07.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:52

dizisinde flaş gelişme! Seksenler'in yapımcısı duyurdu! Seksenler yeniden ne zaman başlıyor?

dizisi yeniden başlıyor. Seksenler'in yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz günlerede yaptığı açıklamada, senaryoyu yeniden kaleme aldıklarını bildirdi. Şimdi ise yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Seksenler'in yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Seksenler yeniden ne zaman başlıyor?

Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi ilk bölümüyle 2012 yılında izleyici karşısına çıkmış 6 sezonluk serüvenin ardından izleyiciye veda etmişti. Son bölümü 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan dizinin yapımcısından Seksenler izleyicilerine müjdeli haber geldi. Birol Güven yaptığı açıklama ile Seksenler'in yeniden başlayacağını duyurdu. Peki, Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Seksenler'in yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

SEKSENLER YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Twitter hesabından senaryoyu paylaşarak, ''Yazmaya başladık'' dedi. Seksenler dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.

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