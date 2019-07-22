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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:10

7. bölüm 2. fragmanı: Senden aldığımız kan örneği bir cesetle eşleşti....

7. yeni bölümüyle Atv ekranlarında adeta fırtına estirecek. Kısa sürede Salı akşamlarının sahibi olan Kimse Bilmez 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez 7. yeni bölümde Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. İşte Kimse Bilmez 7. yeni bölümde yaşanacaklar...

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