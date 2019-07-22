Atv'nin Salı akşamlarının tek sahibi Kimse Bilmez 7. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevda ve Ali'nin hikayesinde ortaya neler çıkacak? Kurtbey, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapacak. İşte Kimse Bilmez 7. yeni bölümden ipuçları!

KİMSE BİLMEZ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA