Efsane Seksenler dizisinin 'Butik Ali'si Hakan Bulut kimdir herkesi şok etti

TRT 1 ekranlarında bir döneme damgasını vuran seksenler dizisi oyuncuları oldukça merak ediliyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi ilgiyle takip ederken dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiği bilgileri araştırıyor. Seksenler dizisindeki karakterler izleyicilerin gönüllerinde de taht kurdu. Bu karakterlerden biri olan 'Butik Ali' ise kendine özgü sözleriyle seyircilerin ilgi odağı oldı. Seksenler dizisinde "Bana her şeyi de ama bunu deme" repliğiyle izleyicilerin beğenisini toplayan 'Butik Ali' karakterini canlandıran Hakan Bulut ise yaşıyla gündem oldu. Seksenler isimli dizide canlandırdığı Butik Ali karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hakan Bulut, 9 Ocak 1982'de dünyaya geldi.

28.06.2019 11:18 - Son Güncelleme: 28.06.2019 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





