Efsane Seksenler dizisinin 'Butik Ali'si Hakan Bulut kimdir herkesi şok etti
TRT 1 ekranlarında bir döneme damgasını vuran seksenler dizisi oyuncuları oldukça merak ediliyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi ilgiyle takip ederken dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiği bilgileri araştırıyor. Seksenler dizisindeki karakterler izleyicilerin gönüllerinde de taht kurdu. Bu karakterlerden biri olan 'Butik Ali' ise kendine özgü sözleriyle seyircilerin ilgi odağı oldı. Seksenler dizisinde "Bana her şeyi de ama bunu deme" repliğiyle izleyicilerin beğenisini toplayan 'Butik Ali' karakterini canlandıran Hakan Bulut ise yaşıyla gündem oldu. Seksenler isimli dizide canlandırdığı Butik Ali karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hakan Bulut, 9 Ocak 1982'de dünyaya geldi.
Efsane Seksenler dizisinin 'Butik Ali'si Hakan Bulut kimdir herkesi şok etti! Mezun olduktan sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yer aldı. Kamera karşısına ilk kez, bir döneme damgasını vuran Nefes: Vatan Sağolsun isimli filmde canlandırdığı Hakan karakteri ile geçti. Ayrıca 2014'te Arkadaşım Hoşgeldin isimli programın kameramanları arasında yer aldı.
2009'da Nefes: Vatan Sağolsun isimli filmde Hakan karakterini canlandırdı. Film, 40 kişiden oluşan bir ekiple bir istasyonun korunmasını ve görev esnasında yaşananları anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Mete Horozoğlu, Gökçe Özyol, Engin Baykal, Turgay Atalay, Okan Avcı ve Barış Bağcı gibi pek çok genç oyuncu yer aldı. 2012'de Seksenler isimli dizide Butik Ali karakterini canlandırdı. Dizi, 80'li yıllarda yaşanan olayları ve o döneme has çoğu şeyi aktarıyor. Dizinin başrollerinde ise Şoray Uzun, Rasim Öztekin, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, Necmi Yapıcı, Berat Yenilmez ve Ceyhun Fersoy yer aldı.
Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi ilgiyle takip ederken dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiği bilgileri araştırıyor. Seksenler dizisindeki karakterler izleyicilerin gönüllerinde de taht kurdu. Bu karakterlerden biri olan 'Butik Ali' ise kendine özgü sözleriyle seyircilerin ilgi odağı oldı.