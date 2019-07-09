Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir herkesi şok etti

TRT 1'in unutulmaz dizisi Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. İşte Özlem Türkad'dan Deniz Seki'ye, Emel Müftüoğlu'ndan Cengiz Kurtoğlu'na kadar zayıflayan ünlüler...

09.07.2019 11:19 - Son Güncelleme: 09.07.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





