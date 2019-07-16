Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son görüntüsü ile herkesi şoke etti

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler çeşitli kanallarde eski bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin hayranları diziyi büyük bir keyifle takip ederken dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri de merak ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili detayları de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare bölme Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında vazife yapmaktadır.

16.07.2019 12:53 - Son Güncelleme: 16.07.2019 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





