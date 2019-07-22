Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.07.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 18:22

oyuncuları kimler? Avanak Apti kaç yılında ve nerede çekildi? İşte filmin konusu...

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında bulunan ve her defasında gülerek izlediğimiz filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi merakla kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte Avanak Apti filminin konusu ve filme dair detaylar...

Avanak Apti oyuncuları kimler?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Avanak Apti filmi Türk sinemasındaki sevilen filmler arasında yer alıyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşmaktadır. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Avanak Apti oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Avanak Apti filmine dair detaylar...

AVANAK APTİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)
Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
Barut Osman (Ünal Gürel)
Nuri (Necdet Yakın)
Simsar Cafer (Ali Şen)
Komiser (Atilla Ergün)
Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
Menajer Erto (Macit Flordun)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAvanak Apti oyuncuları kimler? Avanak Apti kaç yılında ve nerede çekildi? İşte filmin konusu...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri