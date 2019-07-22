Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Avanak Apti filmi Türk sinemasındaki sevilen filmler arasında yer alıyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşmaktadır. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Avanak Apti oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Avanak Apti filmine dair detaylar...
AVANAK APTİ OYUNCULARI
Apti (Kemal Sunal)
Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
Barut Osman (Ünal Gürel)
Nuri (Necdet Yakın)
Simsar Cafer (Ali Şen)
Komiser (Atilla Ergün)
Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
Menajer Erto (Macit Flordun)
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