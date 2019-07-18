Diriliş Ertuğrul'un devam serisi olan Diriliş Osman dizisindeki oyuncular netleşmeye başladı. Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir? Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve merakla beklenen Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği haberi dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ verdi. Peki başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Diriliş Osman dizisi ile ilgili merak edilenler...