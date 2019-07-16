Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.07.2019 23:20
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 23:23

49. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Can hayata tutunmaya çalışıyor!

Salı akşamları ekranlara gelen dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İzleyiciler şimdi Erkenci Kuş 49. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor.

Star TV ekranlarında her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Can yaşanılan talihsiz kazanın ardından hayata tutunmak için uğraşmaya başladı. Peki, Erkenci Kuş 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem'i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriErkenci Kuş 49. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Can hayata tutunmaya çalışıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri