Star TV ekranlarında her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Can yaşanılan talihsiz kazanın ardından hayata tutunmak için uğraşmaya başladı. Peki, Erkenci Kuş 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem'i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır.