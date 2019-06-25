Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun kimdir, yaşını öğrenenler oldukça şaşırttı

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi olan ve bir döneme damgasını vuran Seksenler günümüzde hala tekrarları ile ekrana geliyor. Seksenler dizisinin hayranları ise dizide oynayan karakterleri oldukça merak ediyor. Bunlardan biri de Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun. Birçoğumuzun Kaygısızlar'daki Kültigin karakteri ile tanıdığı Şoray Uzun kaç yaşında, aslen nereli ve eşi Elçin Uzun kimdir soruları merak konusu oldu. Ekranların sevilen oyuncusu Şoray Uzun 1967 Bulgaristan doğumlu. 5 yaşındayken Adana'ya göçen Şoray Uzun Elçin Uzun ile evlidir ve 2 çocuğu vardır.

25.06.2019 12:27 - Son Güncelleme: 25.06.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





