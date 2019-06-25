Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun kimdir, yaşını öğrenenler oldukça şaşırttı
TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi olan ve bir döneme damgasını vuran Seksenler günümüzde hala tekrarları ile ekrana geliyor. Seksenler dizisinin hayranları ise dizide oynayan karakterleri oldukça merak ediyor. Bunlardan biri de Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun. Birçoğumuzun Kaygısızlar'daki Kültigin karakteri ile tanıdığı Şoray Uzun kaç yaşında, aslen nereli ve eşi Elçin Uzun kimdir soruları merak konusu oldu. Ekranların sevilen oyuncusu Şoray Uzun 1967 Bulgaristan doğumlu. 5 yaşındayken Adana'ya göçen Şoray Uzun Elçin Uzun ile evlidir ve 2 çocuğu vardır.
TRT 1 ekranlarının bir döneme damga vuran sevilen dizisi Seksenler eski bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Seksenler dizisinin tekrar bölümlerini takip eden seyirciler dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Ahmet karakterini canlandıran Şoray Uzun ise izleyicilerin en çok merak ettiği oyuncular arasında...
Dizideki Gülden karakteriyle Ahmet'in aşkları o dönemlerin yürekleri ısıtan aşklarını ekranlara yansıttı. Peki Şoray Uzun gerçekte kimle evli? Seksenler dizisinin takipçileri internet üzerinden 'Seksenler Ahmet kim?', 'Şoray Uzun kimdir?', 'Şoray Uzun'un eşi kim?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte başta Şoray Uzun olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen eşleri ve çocukları...
Annesi ona hamileyken, babası Türkan Şoray'ın bir filmini izlemiş. "Kızım olursa adını Türkan, oğlum olursa da Şoray koyacağım" demiş ve adı böylece Şoray olmuş. Babası Tır şoförüymüş. İlkokul öğrenimini Adana'da, ortaokulu İstanbul'da Yenibosna Ellinci Yıl Ortaokulu'nda okuyan Şoray Uzun, üniversite eğitimini de Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde mastır yaparak tamamladı.