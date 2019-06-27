Gündüz kuşağının başarılı sunucusu Müge Anlı ise atv'de yepyeni bir programa start vermeye hazırlanıyor. 'Güven Bana' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Anlı, 27 Haziran 'da ekrana gelecek programda 1 milyon liralık ödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak.Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.







Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

"Güven Bana" 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de!



Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

