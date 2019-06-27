ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana bu akşam başladı. Güven Bana yarışmasında 1 milyon liralık ödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak. Müge Anlı Güven Bana 1. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.



YARIŞMA NASIL OLACAK?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.







Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?



Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?