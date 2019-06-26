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  • 26.06.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 23:15

Şu an oturduğunuz koltuktan yerin tam merkezine doğru kazıp, dünyanın öbür tarafından çıksaydınız nerede olurdunuz?

ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Şu an oturduğunuz koltuktan yerin tam merkezine doğru kazıp, dünyanın öbür tarafından çıksaydınız nerede olurdunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Şu an oturduğunuz koltuktan yerin tam merkezine doğru kazıp, dünyanın öbür tarafından çıksaydınız nerede olurdunuz?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Şu an oturduğunuz koltuktan yerin tam merkezine doğru kazıp, dünyanın öbür tarafından çıksaydınız nerede olurdunuz?

İşte cevabı...

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