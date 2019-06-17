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Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

Müge Anlı, 17 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sürprizi açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle kısa bir tatil yapacağını belirten Anlı, daha önce Tamer Karadağlı'nın sunduğu Güven Bana adlı yarışma programını Atv ekranlarında kendisinin sunacağını belirtti. İzleyiciyi sevindiren bu haberin ardından başarılı iş hayatıyla tanınan Müge Anlı'nın yaşı ise merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'nın Güven Bana isimli yarışma hakkında sözleri ve herkesin merak ettiği 'Müge Anlı kaç yaşında?' sorusunun cevabı...

17.06.2019 17:21 - Son Güncelleme: 17.06.2019 17:21
Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

MÜGE ANLI'DAN YAZ PROGRAMI!

Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finaline girmesine kısa bir süre kaldı. 17 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde izleyiciyi sevindiren haber Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı, 21 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından yine Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını belirtti.

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Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

Müge Anlı Güven Bana adındaki yarışma programını sunacak. Cumartesi ve Pazar günü çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti.

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Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

ATV'deki yeni programıyla gündeme oturan Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Müge Anlı'nın özel hayatını mercek altına alan sevenleri yaşını merak etti. Peki Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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