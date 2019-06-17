Müge Anlı Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını açıkladı! Müge Anlı kaç yaşında?

Müge Anlı, 17 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sürprizi açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle kısa bir tatil yapacağını belirten Anlı, daha önce Tamer Karadağlı'nın sunduğu Güven Bana adlı yarışma programını Atv ekranlarında kendisinin sunacağını belirtti. İzleyiciyi sevindiren bu haberin ardından başarılı iş hayatıyla tanınan Müge Anlı'nın yaşı ise merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'nın Güven Bana isimli yarışma hakkında sözleri ve herkesin merak ettiği 'Müge Anlı kaç yaşında?' sorusunun cevabı...