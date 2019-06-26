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Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Geniş izleyici kitlesi ve ekibiyle her detayı büyük bir titizlikle araştıran Müge Anlı, 'en güvenilir kadın' ünvanını tartışmasız hak eden bir isim. Yalnızca işi değil karakteriyle de kendine hayran bırakan Müge Anlı, her ne kadar özel hayatıyla gündeme gelmese ve gelmek istemese de, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını bir hayli merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın yaşı ise en çok merak edilen konular arasında. Memleketinden boyuna hatta hangi burç olduğuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın kaç yaşındaymış...

26.06.2019 22:56 - Son Güncelleme: 26.06.2019 23:01
Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın gerçek yaşı çok şaşırttı. Hayranlarının en çok merak ettiği sorunun yanıtı milyonlarda şok etkisi yarattı. Müge Anlı kaç yaşında? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

HADİSE

22 Ekim 1985

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963

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