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  • 21.06.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:24

sezon finali mi yaptı? Müge Anlı Güven Bana ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının başarılı programlarından yayınlanan her programla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bugün yayınlanan programın ardından şimdi izleyiciler merakla "i mi yaptı?" sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'nın ne zaman başlayacağı da merak konusu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugüne kadar binlerce bilinmeyen olayın detayları netliğe kavuşturuldu. Ekranların ilgiyle takip edilen programının sezon finali yapıp yapmadığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi yaptı? Müge Anlı Güven Bana ne zaman başlıyor?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

ATV ekranlarında ekran macerasına yıllardır devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine veda etti.

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