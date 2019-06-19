Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Afili Aşk'ın yeni bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Ayşe'nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiliyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afilli Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLLİ AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir.