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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 22:41

Afili Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Ayşe’nin söylediği yalan herkesi etkiliyor

Afili Aşk dizisi Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de ekranlara geldi. Dizi ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 3. bölüm fragmanı yayında mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Afili Aşk dizisine dair detaylar...

Afilli Aşk 3. bölüm fragmanı yayında mı?

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Afili Aşk'ın yeni bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Ayşe'nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiliyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afilli Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLLİ AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir.

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