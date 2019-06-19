Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 19.06.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 10:24

ındaki Ecrin bebek ne oldu? Ecrin bebeğin katili kim? 19 Haziran Müge Anlı canlı izle

ında son dakika gelişmeleri! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğe ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında aranan Ecrin bebeğin katili bulundu mu? 21 Haziran Cuma günü sezon finaline girecek olan Müge Anlı, Ecrin bebekle ilgili son durumu açıklayacak mı? Hepsi ve daha fazlası 19 Haziran Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ında son dakika gelişmeleri! Sezon finaline girmeye hazırlanan Müge Anlı, kayıp ailelerini stüdyoya davet etti. Müge Anlı, Atv stüdyolarına akın eden kayıp ailelerinin yüzünü güldürdü. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son durum nedir? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Haziran canlı yayınını izleyebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınındaki Ecrin bebek ne oldu? Ecrin bebeğin katili kim? 19 Haziran Müge Anlı canlı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri