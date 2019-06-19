ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Sezon finaline girmeye hazırlanan Müge Anlı, kayıp ailelerini stüdyoya davet etti. Müge Anlı, Atv stüdyolarına akın eden kayıp ailelerinin yüzünü güldürdü. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son durum nedir? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!