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  • 19.06.2019 01:13
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 01:18

Behzat Ç. dizisi ne zaman başlayacak? Behzat Ç. nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?

Televizyon ekranlarında bir dönem sevilen diziler arasında yer alan Behzat Ç.'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu nedenle izleyiciler şimdi "Behzat Ç. dizisi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Behzat Ç. nerede yayınlanacak? Behzat Ç. yeni sezon oyuncuları kimler? İşte diziye dair detaylar...

Behzat Ç. dizisi ne zaman başlayacak?

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak Behzat Ç. izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler şimdi "Behzat Ç. dizisi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Behzat Ç.'nin yeni sezon oyuncuları...

BEHZAT Ç YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Behzat Ç. dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak Behzat Ç. dizisinin hangi tarihte başlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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