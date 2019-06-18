Behzat Ç. dizisi ne zaman başlayacak? Behzat Ç. nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak Behzat Ç. izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler şimdi "Behzat Ç. dizisi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Behzat Ç.'nin yeni sezon oyuncuları...
BEHZAT Ç YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Behzat Ç. dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak Behzat Ç. dizisinin hangi tarihte başlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.
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