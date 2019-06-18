Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

ÜVEY AMCA ÖZKAN KURNAZ VE BABAANNE'DEN ÇELİŞKİLİ SÖZLER!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.