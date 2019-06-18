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Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

Müge Anlı canlı yayınında aranan Ecrin bebeğin katili kim? 21 Haziran'da Atv ekranlarına sezon finali bölümüyle veda edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderilmişti. Türkiye'nin merakla beklediği soruların yanıtı geldi mi? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili üvey amca Özkan Kurnaz mı? İşte Müge Anlı canlı yayınında aktarılan Ecrin bebek gelişmeleri!

18.06.2019 17:07 - Son Güncelleme: 18.06.2019 17:37
Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

Müge Anlı canlı yayınında aranan Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebeği son gören kişi olan üvey amca Özkan Kurnaz, çelişkili sözleri nedeni ile baş şüpheli konumunda. Peki Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebeğin katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Ecrin bebek gelişmeleri!

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Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

ÜVEY AMCA ÖZKAN KURNAZ VE BABAANNE'DEN ÇELİŞKİLİ SÖZLER!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.

Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

"ECRİN'İ GÖRÜNMEYEN VARLIKLAR GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR"

Ecrin'in kaybolduğu sırada yaptığı hareketlerin saçma ve mantıksız olduğunu kabul eden üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz, "Ecrin'i görünmeyen varlıklar götürmüş olabilir!" dedi.

Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU!

27 Mayıs günü ise günlerdir kayıp olan Ecrin'e ait olduğunu düşündükleri ayakkabı ve ceset parçalarını bulan orman işçileri, durumu jandarmaya bildirdi.

Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?

Olay yerinde bir ayakkabı ve parçalanmış bebek kazağı bulundu. Ayakkabı temizken kazağın paramparça olması bebeğin taşınarak o bölgeye getirilmiş olma ihtimalini yükseltti.

Hacer çocuğun ayakkabısını ve kazağını tanıyamazken, üvey baba Deniz, çocuğa ait olduğunu söyledi.

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