Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin katili kim?
Müge Anlı canlı yayınında aranan Ecrin bebeğin katili kim? 21 Haziran'da Atv ekranlarına sezon finali bölümüyle veda edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderilmişti. Türkiye'nin merakla beklediği soruların yanıtı geldi mi? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili üvey amca Özkan Kurnaz mı? İşte Müge Anlı canlı yayınında aktarılan Ecrin bebek gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında aranan Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebeği son gören kişi olan üvey amca Özkan Kurnaz, çelişkili sözleri nedeni ile baş şüpheli konumunda. Peki Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebeğin katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Ecrin bebek gelişmeleri!
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ÜVEY AMCA ÖZKAN KURNAZ VE BABAANNE'DEN ÇELİŞKİLİ SÖZLER!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.