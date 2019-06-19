Müge Anlı canlı yayında merak edilen tarihi verdi! Müge Anlı kaç yaşında?
Müge Anlı, 'Güven Bana' yarışması ile Atv ekranlarında sevenlerinin karşısında olacak. Müge Anlı canlı yayında yeni programı 'Güven Bana'nın yayın tarihini verdi. Türkiye'nin en başarılı programcılarından Müge Anlı ilk kez bir yarışma sunuyor. Yarışmayı merakla bekleyen izleyiciler, başarılı sunucu Müge Anlı'nın yoğun iş temposundan dolayı yaşını bir hayli merak etti. İşte Müge Anlı hakkında çok merak edilen, 'Müge Anlı kaç yaşında?' ve 'Müge Anlı'nın yarışması ne zaman başlıyor?' sorusunun cevapları...
Türkiye'nin en başarılı programcılarından Müge Anlı ilk kez bir yarışma sunuyor. Televizyonların en güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle, yaz aylarında yeni programı Güven Bana ile yeniden ekranlarda olması hayranlarını bir hayli sevindirdi. Hafta içi her gün yayınladığı programın ardından yaz tatili yapmak yerine yeni bir program ile izleyici karşısına geçecek olan Müge Anlı'nın yaşı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı kaç yaşında ve Müge Anlı'nın yarışma programı Güven Bana ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevapları...
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA
MÜGE ANLI'NIN YARIŞMASI GÜVEN BANA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor.
"Güven Bana" 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla Atv'de!