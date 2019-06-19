Müge Anlı canlı yayında merak edilen tarihi verdi! Müge Anlı kaç yaşında?

Türkiye'nin en başarılı programcılarından Müge Anlı ilk kez bir yarışma sunuyor. Televizyonların en güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle, yaz aylarında yeni programı Güven Bana ile yeniden ekranlarda olması hayranlarını bir hayli sevindirdi. Hafta içi her gün yayınladığı programın ardından yaz tatili yapmak yerine yeni bir program ile izleyici karşısına geçecek olan Müge Anlı'nın yaşı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı kaç yaşında ve Müge Anlı'nın yarışma programı Güven Bana ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

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MÜGE ANLI GÜVEN BANA YARIŞMASI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN