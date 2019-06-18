ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz olayında sona geliniyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak mı? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Sezon finaline son 3 gün kala Müge Anlı Türkiye'nin merakla beklediği soruların cevabını verecek mi? Hepsi ve daha fazlasını 18 Haziran Müge Anlı canlı yayınından izleyebilirsiniz!