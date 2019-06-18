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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:12

canlı yayında Ecrin bebeğin otopsi sonucunu açıklayacak mı? 18 Haziran Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programı sezon finaline hazırlanıyor. 3 gün sonra sezon finali yapacak olan Müge Anlı, 18 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebeğin otopsi sonucunu açıklayacak mı? Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebeğin son durumu nedir? Hepsi ve daha fazlası 18 Haziran Atv ında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz olayında sona geliniyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak mı? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Sezon finaline son 3 gün kala Müge Anlı Türkiye'nin merakla beklediği soruların cevabını verecek mi? Hepsi ve daha fazlasını 18 Haziran ından izleyebilirsiniz!

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