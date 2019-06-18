2019 Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı'dan yaz programı: Güven Bana

Müge Anlı canlı yayında iki gelişmeyi açıkladı. Atv ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak? Türkiye'nin güvenilir ismi Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle yaz için yeni bir proje ile yine Atv ekranlarında olacağını belirtti. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman?

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