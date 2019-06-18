2019 Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı'dan yaz programı: Güven Bana
Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru ilerliyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayında sezon finali tarihini açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle yaz için yeni proje ile izleyici karşısına geçeceğini belirten başarılı yarışmacı, yine Atv ekranlarında olacağını belirtti. Peki, 2019 Müge Anlı sezon finali ne zaman? İşte detaylar...
Müge Anlı canlı yayında iki gelişmeyi açıkladı. Atv ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak? Türkiye'nin güvenilir ismi Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle yaz için yeni bir proje ile yine Atv ekranlarında olacağını belirtti. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman?
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MÜGE ANLI'DAN YARIŞMA PROGRAMI: GÜVEN BANA
Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finaline girmesine kısa bir süre kaldı. Müge Anlı, 21 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından yine Atv ekranlarında Güven Bana isimli yarışma programını sunacağını belirtti.
Müge Anlı Güven Bana adındaki yarışma programını sunacak. Cumartesi ve Pazar günü çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti.
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