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  • 17.06.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 20:01

. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Her pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'in yeni bölümünde nefesler tutulacak. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan'ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder.

İKİNCİ BÜYÜK SARSINTI

Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet'e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar.

MÜJGAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK

Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan'ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne'nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan'ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.

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