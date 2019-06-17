Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi 67. bölümüyle sezon finali yaptı. Çukur'un sezon finalinde İdris Koçovalı ile Yamaç Koçovalı birbirlerine silah tutmuştu. Silahın patlamasıyla kimin vurulduğu merak ediliyor. Çukur'un yeni sezonu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya başladı. Yeni sezonda ünlü isim kadroya dahil olacak. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon tarihi belli oldu mu?

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AYÇA AYŞİN TURAN, ÇUKUR'A KATILDI

Hakan: Muhafız dizisinde kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan'ın yeni sezonda Çukur kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ayça Ayşin Turan'ın, 2'nci sezonda diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz'in yerine geçeceği konuşuluyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Mahallenin gençlerini karşısına toplayan Yamaç, Çukur'u kapatmasının nedeninin herkesi korumak olduğunu söylüyor. Çukur'un gençlerinden Yücel'i bulmak için yardım isteyen Yamaç gençleri gaza getirmek için konuşma yapıyor. İstediği cevabı alan Yamaç herkese ihtiyacı olduğunu söylüyor. Görevi alan Çukur'un gençleri ise İstanbul'un sokaklarına dağılıyor.

Hastaneden çıkıp Celasun ve Meke'yi görmeye gelen Karaca sürprizi ile beraber geliyor. Güzel haberi duyan Meke, Akın'ı cezaevinden alacağını söyleyince Celasun işi dalgaya vuruyor. Kısa bir eğlence sonrası Çukur dövmesi dikkatini çeken Karaca, Celasun ve Meke'ye dövmenin anlamını soruyor.

Çukur gençlerinin evinin yakınına kadar geldiğini gören Yücel köşeye sıkışmaya başlayınca Azer'i çağırıp tarihi öne alıyor. Herkesi karşısına diken Azer, Koçovalıları İstanbul'dan sürmek için yardım arıyor. İstediği karşılığı alamayan Azer, Koçovalıların yaptığı infazları öne sürüp kimsenin ses çıkarmadığını söylüyor. Kendine karşı gelen adama sözünü geçiremeyen Azer en sonunda dayanmayıp saldırıyor.

Akın'ın eve dönmesi ile Koçovalıların evinde bayram havası yaşanıyor. Akın'ın dönmesine çok sevinen Ayşe oğlunun yanına gidince duyduklarına şaşırıyor. İdris'in kendisi için hiçbir şey yapmadığını söyleyen Akın sinirlenmeye başlıyor. Kendisini sadece Kahraman'ın anladığını söyleyen Akın sonunda istedikleri gibi biri olduğunu anlatıyor.

Koçovalıları kardeşler İstanbul'un abilerinin ve Azer'in karşısına çıkıyor. Sözcü olarak seçilen Timsah, Çukur'un İstanbul geneline yayılmasının kendilerini rahatsız ettiğini söylüyor. Sözü Timsah'tan alan Yamaç geri adam atmıyor. Nejat ve Sedat'ın ölümüne değinen Timsah ses çıkarmadıklarını ama Azer'in kardeşi ile okun yaydan çıktığını söylüyor. Abilerin aldığı kararı aldığı açıklayan Timsah, Koçovalılara sabah sekize kadar zaman veriyor.

Yücel'in yanından annesinden gelen yardım telefonu ile hemen arabaya atlayıp yola koyulan Remzi eve vardığında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor. Remzi'ye tokadı basan annesi kısa bir hesap sormadan Yamaç'ın selamı olduğunu söyleyip kutuyu oğluna veriyor. Remzi'den kutuyu aldıktan sonra odadan yollayan Yücel kutudan çıkan emziği görünce ise kalakalıyor.

Yücel kutudan çıkan emziği gördükten sonra harekete geçiyor. Evine kontrole giden Yücel kısa bir bakış attıktan sonra peşindekilerden kurtulmak için başka bir yola dalıyor. Girdiği sokağın sonunda kucağında bebekle Yamaç'ı gören Yücel ne yapacağını şaşırıp hemen peşine düşüyor.

Yücel'i adım adım tuzağa çeken Yamaç kurduğu ayı kapanı sayesinde istediğini alıyor. Ayağını kaptırıp hareketsiz kalan Yücel, Yamaç'ın elindeki battaniyeye ateş ettiğini görünce çıldırıyor. Baş düşmanını köşeye sıkıştıran Yamaç, Yücel'i zincirlerle bağlayıp etrafına benzin döküyor. Sevdiklerinin intikamını almak isteyen Yamaç hiç düşünmeden ateş veriyor.

Yücel'i tuzağa düşürüp ateşe veren Yamaç'ın ilk durağı mezarlık oluyor. Aliço ve Sena'nın yanından kalkan Yamaç, Salih'i görünce yanına gidiyor. Annesinin mezarındaki çiçekleri sularken gelen Yamaç'ı gören Salih ise annesine kardeşini anlatmaya başlıyor. Yamaç, Salih'ten duydukları ile birazda olsa yüzü gülüyor.

Tüm çukur'u arkasına lan Koçovalı kardeşler, Azer'in mekanına doğru yola çıkıyor. Lastiğin içinde giden genci görünce durduran Salih ufaktan bir fırça çekiyor. Fırçadan sonra Salih'in sözü ile herkes harekete geçiyor. Timsah'ı arayan Azer ise saatin geldiğini söylüyor. Koçovalı kardeşlerin şok baskını ile ne olduğunu şaşıran Timsah çareyi kaçmakta buluyor.

Yemekten eve dönen İdris, Sultan ve diğer Koçovalı kadınların eve dönmediğini duyunca şok oluyor. Mahalleden gelen telefon ile kahvenin önüne dönen Koçovalı erkeklerini bir sürpriz bekliyor. Salih'in balonu patlatması ile yere dökülen siyah zarfları gören Yamaç ise Yücel'e yaptıklarını düşünüp ne olduğunu anlayamıyor. Mektupları açan Koçovalılar mektuptaki bilgiler ile yola koyuluyor.

Yemekten sonra kahvelerini bir türkü ile taçlandırmak isteyen İdris ise saza eşlik ediyor. Türküden sonra erkekler ile konuşacağını söyleyen İdris kadınları yolluyor. Konuya giren İdris emekli olmak istediğini söylüyor. Oğullarına bir bir nasihatler de bulunan İdris dediklerini yaparlarsa iyi bir insan olacaklarını söylüyor.

Zarftaki mekana gelen Yamaç kendini bir labirentin içinde buluyor. Duvarda Koçovalı kadınları gören Yamaç'ın öfkesi giderek artıyor. Sonunda orta noktayı bulan Yamaç karşısında İdris'i görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Yamaç'a asıl şok ise Yücel'in sesini duyması oluyor. İkiliyi tuzağa düşüren Yücel bir tercih yapmalarını istiyor. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını istiyor.

Koçovalı kardeşlerin hapse girmesi ile alan boşalınca takımını giyen Akın evdekileri elini öptürüyor. Merasimden sonra çalışma odasına geçen Akın, İdris'in koltuğuna oturuyor. Çukur'un başına geçmek istediğini söyleyen Akın herkesten daha iyi olduğunu söyleyip Selim'den yardım istiyor.

Koçovalı kardeşlerin hapse girmesi ile alan boşalınca takımını giyen Akın evdekileri elini öptürüyor. Merasimden sonra çalışma odasına geçen Akın, İdris'in koltuğuna oturuyor. Çukur'un başına geçmek istediğini söyleyen Akın herkesten daha iyi olduğunu söyleyip Selim'den yardım istiyor.

Geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço sağ kurtuluyor. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yapıyor. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor.