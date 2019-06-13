ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Atv'nin en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebeğin son durumuyla ilgili neler paylaşılacak? Baş şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz, Ecrin bebeği öldürdü mü? Ecrin bebeğin katili üvey amca mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!