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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 10:13

canlı yayında Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? 13 Haziran Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te Türkiye'nin merak ettiği Ecrin bebeğin otopsi sonucu açıklanacak mı? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın katili kim? Tüm son dakika gelişmeleri için 13 Haziran ı izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Atv'nin en çok izlenen programlarından olan canlı yayınında Ecrin bebeğin son durumuyla ilgili neler paylaşılacak? Baş şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz, Ecrin bebeği öldürdü mü? Ecrin bebeğin katili üvey amca mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Haziran Atv ı izleyebilirsiniz!

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