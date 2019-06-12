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  • 12.06.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 22:35

2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem'den beklenmedik hamle

dizisi ilk bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin heyecan dolu ilk bölümünün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yeni bir dizi ekranlara geldi. Afili Aşk dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken bir yapım oldu. İzleyiciler şimdi Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Afili Aşk 2. bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe'nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.

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