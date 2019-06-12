Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yeni bir dizi ekranlara geldi. Afili Aşk dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken bir yapım oldu. İzleyiciler şimdi Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Afili Aşk 2. bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe'nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.