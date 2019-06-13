Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yapımcılığını O3 Medya'nın gerçekleştirdiği yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ile Cihan Vural'ın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı ve Murat Taşkent'in kaleme aldığı Benim Tatlı Yalanım'ın oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor? Dizinin konusu nedir? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi ile ilgili merak edilenler...

BENİM TATLI YALANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Tatlı Yalanım adlı yaz dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.

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