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  • 13.06.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:17

yapımcısından flaş açıklama - 1'de 'da hangi oyuncular hangi rolde olacak?

1'de hangi oyuncular hangi rolde olacak? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından ne zaman başlayacak, Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine 'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisi, TRT 1 ekranlarında 150. bölümüyle sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin hayatını içeren bölümler sona erdi ve dizi gelecek sezonuyla Diriliş Osman'da ekranlarda olacak. Yeni sezonda Osman Gazi karakterine hayat vermesi için Burak Özçivit ile anlaşmaya varıldığı ortaya çıkmıştı. Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu. Peki TRT 1'de Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak? Diriliş Ertuğrul yapımcısından önemli açıklamalar haberimizde

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