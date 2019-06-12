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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 13:57

için hoşgeldin mesajı... Diriliş Osman'da kimler olacak?

ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul da olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Yıllardır Ertuğrul Bey'i canlandıran 'ın bundan sonraki projesi de belli oldu.

Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi'yi canlandırması için Burak Özçivit'le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit'le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu arada diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak.

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