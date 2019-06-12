Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi'yi canlandırması için Burak Özçivit'le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit'le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu arada diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak.