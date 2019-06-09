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Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yeni sezonda yerini alacak olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince paraya kıydı. Diriliş Osman dizisinde Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan için günlüğü 10 bin liradan 10 günlüğüne motor yat kiraladı.Tüm tatili yatta geçirecek olan çift Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezecek.

09.06.2019 10:26 - Son Güncelleme: 09.06.2019 10:42
Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

Gözde çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in tatil planı belli oldu. Haziran 2017'de evlenen çiftin mutluluğu, oğulları Karan'ın Nisan'da dünyaya gelmesiyle katlanmıştı.

Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

Bebeklerinin yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen Evcen ile Özçivit, tatilde rahat etmek için de gözlerden uzak olmak istedi.

Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün günlüğü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak.

Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.

Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

TOPLAM 100 BİN TL

Yakışıklı oyuncu, günlüğü 10 bin liralık yatta 10 gün boyunca ailesiyle tatil yapacak. Sadece tekne kiralama bedeli, Özçivit'e 100 bin liraya mal olacak.

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