Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yeni sezonda yerini alacak olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince paraya kıydı. Diriliş Osman dizisinde Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan için günlüğü 10 bin liradan 10 günlüğüne motor yat kiraladı.Tüm tatili yatta geçirecek olan çift Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezecek.
09.06.2019 10:26
- Son Güncelleme: 09.06.2019 10:42
TOPLAM 100 BİN TL
Yakışıklı oyuncu, günlüğü 10 bin liralık yatta 10 gün boyunca ailesiyle tatil yapacak. Sadece tekne kiralama bedeli, Özçivit'e 100 bin liraya mal olacak.
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