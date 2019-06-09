Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yeni sezonda yerini alacak olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi ve oğlunu gözlerden uzak tutmak isteyince paraya kıydı. Diriliş Osman dizisinde Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan için günlüğü 10 bin liradan 10 günlüğüne motor yat kiraladı.Tüm tatili yatta geçirecek olan çift Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezecek.

09.06.2019 10:26 - Son Güncelleme: 09.06.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





