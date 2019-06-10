Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama seneye...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı....
TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti. Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu.
Bu arada Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı...