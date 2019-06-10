Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama seneye...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı....

10.06.2019 12:16 - Son Güncelleme: 10.06.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





