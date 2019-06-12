Afili Aşk oyuncuları kimler? Afili Aşk dizisinin konusu ne? İşte oyuncu kadrosu... Bu akşam Kanal D ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Afili Aşk dizisi şimdiden dikkat çekti. Peki, Afili Aşk oyuncuları kimler? Afili Aşk dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilen tüm detaylar...

Afili Aşk dizisi ilk bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranlarda gören izleyiciler ise Afili Aşk dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Afili Aşk konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden göz doldurdu. Peki, Afili Aşk dizisinin oyuncuları kimler? İşte Afilli Aşk dizisine dair merak edilenler... AFİLİ AŞK OYUNCULARI Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde; Çağlar Ertuğrul (Kerem) Burcu Özberk (Ayşe) Altan Erkekli (Muhsin) Benian Dönmez (Melahat) Neşe Baykent (Yelda) HABERİN DEVAMI

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