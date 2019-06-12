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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 17:50

yapımcısından flaş açıklama geldi! ekranlara geliyor

1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından ne zaman başlayacak, hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi.

Diriliş Ertuğrul dizisi, TRT 1 ekranlarında 150. bölümüyle sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin hayatını içeren bölümler sona erdi ve dizi gelecek sezonuyla Diriliş Osman'da ekranlarda olacak. Yeni sezonda Osman Gazi karakterine hayat vermesi için Burak Özçivit ile anlaşmaya varıldığı ortaya çıkmıştı. Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu.

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