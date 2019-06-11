İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta? TRT 1 yayın akışında, İzlanda Türkiye maçının canlı yayın bilgileri yer alıyor. Fransa'yı 2-0 yenerek ilk defa rakibini mağlup eden Türkiye, grubun dördüncü karşılaşmasında İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İzlanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 4. maçına çıkacak olan Türkiye, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, bugün saat 21.45'te başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2019)

06:45 Baba Candır

09:35 Hangimiz Sevmedik

12:25 Seksenler

14:35 Tek Yürek

17:35 Muhteşem Kraliçe

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması

21:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye

22:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye

23:45 Vuslat

02:25 Hangimiz Sevmedik

04:40 Muhteşem Kraliçe

05:25 Misafirim Var