İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta? TRT 1 yayın akışında, İzlanda Türkiye maçının canlı yayın bilgileri yer alıyor. Fransa'yı 2-0 yenerek ilk defa rakibini mağlup eden Türkiye, grubun dördüncü karşılaşmasında İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İzlanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 4. maçına çıkacak olan Türkiye, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, bugün saat 21.45'te başlayacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2019)
06:45 Baba Candır
09:35 Hangimiz Sevmedik
12:25 Seksenler
14:35 Tek Yürek
17:35 Muhteşem Kraliçe
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması
21:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye
22:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye
23:45 Vuslat
02:25 Hangimiz Sevmedik
04:40 Muhteşem Kraliçe
05:25 Misafirim Var
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