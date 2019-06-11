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  • 11.06.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 15:05

Son dakika haberi: İzlanda maçı öncesi 'a 'den kötü haber

Son dakika haberine göre; İzlanda Türkiye maçı öncesinde Sol üst adelesinde gerilme olan 'in durumu maç saatinde belli olacak.

Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku!

TRT Spor'un haberine göre; A 'da bu akşam oynanacak İzlanda maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan 'in durumu önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.

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