TRT Spor'un haberine göre; A Milli Takım'da bu akşam oynanacak İzlanda maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu önümüzdeki saatlerde belli olacak.
Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.
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